Picchia il cagnolino e pubblica il video

RAVANUSA (AGRIGENTO) – “Ancora un atto di violenza gratuita e inaudita nei confronti di un cagnolino”. L’Associazione italiana difesa animali e ambiente ha deciso di denunciare alla Procura di Agrigento il maltrattamento avvenuto in una casa di Ravanusa. “Una violenza nata pare per dissidi familiari. documentata da un video che è stato poi pubblicato sul web scatenando l’indignazione generale”.

(Attenzione: le immagini potrebbero turbare la sensibilità del lettore)

Secondo l’Aidaa “gira la voce che il cane sia stato restituito ai proprietari, noi ci auguriamo che non sia cosi e che le forze dell’ordine intervenute abbiano avviato le pratiche di sequestro, perché consegnare il cane ai proprietari lo mette seriamente a rischio di ulteriori maltrattamenti. Noi al momento non possiamo fare altro che presentare denuncia e chiedere il sequestro del cane che non deve, ripetiamo non deve rientrare il quella casa”.