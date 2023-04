FAVIGNANA (TRAPANI) – Un turista toscano è rimasto gravemente ferito precipitando da una scogliera a Favignana. Poco dopo le 14 il 44enne di Pontedera (Pisa), in escursione con un gruppo di amici, mentre percorreva un sentiero nella zona di Cala Rossa dove si trovano i resti di una cava a picco sul mare è scivolato cadendo sui gradoni per circa 5 metri. Nella caduta si è procurato traumi al torace e alla colonna vertebrale, escoriazioni, contusioni e una sospetta frattura della spalla. Visto che non riusciva più a muoversi, i compagni hanno lanciato l’allarme.

Il soccorso alpino per ridurre al minimo i rischi, trattandosi di una zona impervia con condizioni meteo non ottimali, ha attivato l’aeronautica militare. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero che ha imbarcato due tecnici del Sass per trasportarli pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente. Intanto i sanitari del 118 presenti sull’isola lo hanno raggiunto via terra e lo hanno immobilizzato sulla tavola spinale. I tecnici del Soccorso alpino e dell’aeronautica lo hanno poggiato sulla barella e issato a bordo dell’elicottero col verricello per sbarcarlo subito dopo nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.