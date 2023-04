Come arredare la casa sull’Etna

Scorci mozzafiato sull’Etna. Ma basta abbassare lo sguardo per trovare delle sorprese. I ciclisti le chiamano così. Pedalando per i tornanti o addentrandosi nei sentieri, saltano fuori gli sfregi alla natura. L’indignazione di Luciano, intervistato dai tg di Antenna Sicilia e Telecolor, è la stessa di Cosimo, che in uno dei tanti giri in bicicletta ha scoperto un intero trasloco.

Seguendo i loro itinerari si può notare come gli incivili non si fermino facilmente. Oltre agli immancabili arredi di casa, ci sono anche cumuli di vetrocamera. Chi abbandona i rifiuti di un’attività commerciale rischia più del privato e le multe sono salate. Ma attualmente entrambi restano impuniti. Servirebbe una task force per controllare il territorio ma la parcellizzazione delle competenze e la mancanza di un’autorithy lasciano il Parco dell’Etna alla mercè degli incivili.