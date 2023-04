Anziano muore ustionato a Trappitello

TAORMINA (MESSINA) – Un uomo di 94 anni è morto bruciato in un’abitazione di via Vincenzo Bellini, della frazione di Trappitello. Stando ad una prima ricostruzione l’anziano ha perso la vita a causa delle fiamme sprigionate da una stufa alogena che si trovava vicino al divano. Il rogo ha provocato la rottura dei vetri dell’abitazione e non ha dato scampo all’anziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, gli agenti del commissariato di Ps di Taormina e un’ambulanza del 118.