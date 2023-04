Viagrande: esce di strada e abbatte muro

VIAGRANDE (CATANIA) – Un incidente stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 21, in via Sandro Pertini, a Viagrande. Una Peugeot 106 ha urtato violentemente un muro con rete di recinzione, sfondandolo e rimanendo in bilico su un terrapieno alto tre metri circa. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Acireale. Il conducente dell’utilitaria è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.