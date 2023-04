Evade dai domiciliari e ruba in concessionaria

CATANIA – Un uomo di 26 anni, originario di Paternò, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per furto. I militari dell’Arma, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti in una concessionaria d’auto nella zona portuale, notando un giovane che stava trasportando un borsone. Immediata la perquisizione che ha consentito di recuperare due computer portatili e due monitor, merce che l’uomo (evaso dai domiciliari) aveva rubato dall’attività commerciale. L’arrestato è stato ricondotto presso il proprio appartamento per essere nuovamente sottoposto alla misura cautelare in atto.