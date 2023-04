Catania: il ladro scappa, tira di tutto e morde

CATANIA – Furto, inseguimento e morso. Ha dato del filo da torcere alla polizia di Catania il pregiudicato 33enne arrestato ieri sera. Passando per la via Grimaldi gli agenti lo hanno notato mentre procedeva a passo veloce, portando con sé due trolley con ancora attaccate le etichette di una compagnia aerea. Insospettiti i poliziotti lo hanno fermato per un controllo. Alla richiesta di chiarimenti sui trolley il giovane ha dichiarato che stava accompagnando due turisti in una struttura ricettiva.

Ma la spiegazione appariva poco plausibile e gli agenti hanno insistito. A quel punto il 33enne improvvisamente ha lasciato i bagagli ed è scappato a piedi; i poliziotti si sono lanciati all’inseguimento. Nel corso della fuga per cercare di rallentare gli agenti ha scagliato contro di loro tutto quello che incontrava per strada; bloccato in viale Plebiscito, ha opposto una strenua resistenza, non limitandosi soltanto a cercare di colpire gli inseguitori, ma arrivando addirittura a mordere la mano di uno di loro. È poi risultato che i due trolley erano stati poco prima rubati da un’auto alla quale era stato infranto il lunotto posteriore; i proprietari sono stati rintracciati.