PANTELLERIA (TRAPANI) – Un 56enne è stato trovato morto carbonizzato a Pantelleria. Il corpo è stato scoperto all’interno di un furgone andato in fiamme. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio, hanno trovato il cadavere. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato il rogo e sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non si esclude nessuna pista.