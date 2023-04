Titolare centro disabili arrestato per molestie

PALERMO – Avrebbe molestato una studentessa universitaria che stava svolgendo il tirocinio per conseguire la laurea nel suo centro per disabili. La polizia gli ha notificato un provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico e la misura interdittiva del divieto di gestire la struttura. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della giovane che ha raccontato ai poliziotti di essere stata vittima di approcci molto pesanti, preceduti da atteggiamenti di eccessiva confidenza inappropriati al contesto. Gli atteggiamenti molesti del responsabile sarebbero stati rivolti anche al personale in servizio. L’uomo è accusato di violenza sessuale.