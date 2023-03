Taormina: bruciava rifiuti vicino all’autostrada

TAORMINA (MESSINA) – Un 72enne già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato dai carabinieri per combustione illecita di rifiuti pericolosi. I militari hanno notato una colonna di fumo nero che si levava da un’area rurale e lo hanno sorpreso mentre stava distruggendo col fuoco un cumulo di rifiuti su un terreno agricolo a ridosso dell’autostrada A18. Il materiale dato alle fiamme comprendeva rifiuti speciali, tra cui pneumatici, parti di auto, materassi, arredi in legno e altro ancora. I pompieri hanno spento le fiamme, scongiurando così più gravi conseguenze per l’ambiente ed evitando che il propagarsi del fuoco coinvolgesse gli automobilisti.