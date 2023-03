Pubbliservizi, prorogata la data dei licenziamenti

CATANIA – Il Centro per l’impiego di Catania ha prorogato al prossimo 16 marzo il termine ultimo per la scadenza della procedura di licenziamento collettivo del personale di Pubbliservizi, società partecipata della città metropolitana di Catania che il 31 marzo dovrà chiudere i battenti per fallimento. La decisione è stata resa nota dall’Ugl, che ieri insieme con le altre sigle sindacali costituite all’interno della società ha preso parte a una riunione nel Palazzo della Regione con i tre curatori giudiziali dell’azienda, i rappresentanti dell’ente metropolitano delegati dal commissario, assente per motivi istituzionali.

“Sarà dunque una vera e propria corsa contro il tempo – sottolinea l’Ugl – per fare arrivare una soluzione definitiva al tavolo riconvocato nella stessa sede per il 13 marzo e assicurare poi 48 ore di tempo al tribunale civile di Catania, sezione fallimentare, per esprimersi sull’eventuale proposta che sarà avanzata oppure proseguire sulla strada intrapresa della risoluzione dei contratti dei 333 lavoratori a oggi coinvolti”.