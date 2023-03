CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 26enne pregiudicato di Paternò per evasione dai domiciliari. Passando di notte in via Auteri hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta; alla vista dei militari ha provato a defilarsi tra le stradine, sgattaiolando con passo veloce, ma è stato fermato a pochi metri di distanza. Nonostante fosse sprovvisto di documenti i carabinieri lo hanno subito riconosciuto.