Uccide maiale a bastonate e pubblica il video

COSENZA – Uccide un maiale a bastonate e posta il video sui social: il fatto avvenuto in Calabria ha fatto il giro sui social, con immagini talmente esplicite e cruente che Facebook ha deciso di oscurarle. L’Associazione italiana difesa animali e ambiente denuncerà alla Procura di Cosenza il reato di maltrattamento di animali e la diffusione di immagini violente. “Ci auguriamo una pena esemplare per quanto commesso da questi criminali – dice l’Aidaa -; ci chiediamo come si può arrivare a infierire su una creatura vivente con tanta rabbia. Il sarcasmo e l’ironia dell’uomo che riprende la scena sono vomitevoli”.