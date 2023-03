STROMBOLI (MESSINA) – Si è arrestato il flusso lavico emerso ieri mattina dalla zona craterica nord dello Stromboli e che aveva raggiunto la base della Sciara del fuoco. La colata è in raffreddamento, mentre è presente attività esplosiva dall’area craterica nord e sud. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, sottolineando che l’arresto del flusso è stato registrato ieri pomeriggio. Dal punto di vista sismico nel corso delle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sempre nell’intervallo dei valori medi; solamente intorno alle 19 circa di ieri l’ampiezza del tremore ha raggiunto i valori medio-alti. Non si registrano variazioni significative nel tasso di accadimento e nell’ampiezza degli explosion-quakes. I dati delle reti di monitoraggio geodetico dell’isola di Stromboli non mostrano variazioni significative nelle ultime 24 ore