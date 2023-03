Bombe su tutta l’Ucraina

“È stata una notte difficile”, ha scritto oggi Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, che denuncia “un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese”. Kiev parla di 81 missili russi (34 dei quali sono stati abbattuti) lanciati in una serie di raid contro le sue “infrastrutture critiche”. Almeno 8 i morti. La centrale nucleare di Zaporizhzhia tagliata fuori dalla rete elettrica dopo un attacco russo. Il ministro degli esteri: ‘nessun obiettivo militare colpito, solo pura barbarie’. “I russi stanno mettendo il mondo sull’orlo di una catastrofe nucleare”, avverte l’operatore ucraino per il nucleare Energoatom.