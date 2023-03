Strade insanguinate: due morti

Strade insanguinate in Sicilia con due incidenti mortali in poche ore. Un 27enne è deceduto a Lentini in uno scontro tra la sua moto ed un’auto; l’incidente è avvenuto tra le via Mercadante e Macello. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi, interrogando alcune persone. Alcuni elementi ulteriori potrebbero arrivare dalle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona, mentre i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Ed un 36enne Manlio Salvatore Valenti è rimasto vittima di un incidente stradale alla periferia di Marsala. L’uomo era al volante di un’auto Lancia Y che per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo. La causa e la dinamica dell’incidente sono al vaglio della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno fatto altro che constare il decesso dell’automobilista a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto dell’auto contro il muro.