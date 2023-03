PALERMO – La Cgil Palermo esprime cordoglio per la morte di Luigi Colombo, 87 anni, segretario responsabile della Camera del Lavoro di Palermo dal 1978 al 1980. Colombo entrò in Cgil giovanissimo, nel 1963 è divenne componente della segreteria della Camera del lavoro Palermo, pochi anni dopo Pio La Torre. Lasciò la guida del sindacato palermitano per proseguire il suo impegno in politica da parlamentare del Pci. Colombo, come lui stesso ha raccontato, fu convinto da Pio La Torre, segretario della Camera del Lavoro nel 1955, a lavorare a tempo pieno al sindacato, dove ha ricoperto all’inizio il posto di membro della segreteria Fiom e poi di segretario responsabile Fiom, percorrendo quindi gli altri gradini fino a raggiungere il vertice.