ANTILLO (MESSINA) – Una ottantenne, Iole Bongiorno, è morta la notte scorsa a causa di un incendio scoppiato nella sua casa ad Antillo, nel Messinese. Il corpo carbonizzato della donna, che viveva da sola, è stato trovato dai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare.