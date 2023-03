PETROSINO (PALERMO) – Con una lettera inviata a sindaco e consiglieri, si è dimesso il presidente del Consiglio comunale di Petrosino, Leonardo Caradonna, “per la situazione che mi ha visto coinvolto in questi ultimi giorni. Confido nell’operato della magistratura affinché la mia posizione venga al più presto chiarita. Ringrazio tutti coloro che ripongono in me la loro fiducia e che continuano a dimostrarmi la loro vicinanza con i tanti attestati di stima e di affetto in questo momento delicato per me e per la mia famiglia”. Due giorni fa, nell’inchiesta che ha portato all’arresto del consigliere comunale Michele Buffa e del mafioso Marco Buffa, accusati di voto di scambio politico-mafioso, è stato indagato anche Caradonna.