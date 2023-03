Evade dai domiciliari e va rubare formaggio

CATANIA – Ieri sera, la Polizia di Catania ha arrestato un uomo per evasione, furto aggravato, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti in un noto centro commerciale dove personale del servizio di vigilanza aveva appena bloccato l’uomo, autore del furto di una grossa forma di formaggio nel supermercato del centro commerciale. Il ladro era privo di documenti di identità; dopo aver declinato le proprie generalità, ha detto di accusare un malore, e così è stato accompagnato fuori dalla stanza ma, una volta fuori e dopo aver finto di accasciarsi al suolo, è fuggito lungo i corridoi del centro commerciale in direzione dei parcheggi esterni. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermarlo prima che varcasse le porte di uscita. Il fuggitivo ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti, minacciandoli di morte. L’uomo è stato bloccato, ammanettato e condotto negli uffici della polizia scientifica per l’identificazione. E’ emerso che non solo aveva fornito delle false generalità, ma che era pure sottoposto agli arresti domiciliari. Due agenti sono rimasti lievemente feriti nel corso dell’intervento.