PALERMO – La Capitaneria di porto ha sequestrato a Palermo 1.600 chili di pesce non tracciato e non idoneo agli usi alimentari, tra cui novellame di sarda, nel corso di controlli nei quartieri Arenella, Brancaccio e Oreto. I controlli sono scattati insieme agli agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e, in un caso, i vigili del fuoco che hanno smontato una pescheria abusiva realizzata con strutture di metallo ancorate al marciapiede. Elevate 21 sanzioni amministrative per 27 mila euro.