PALERMO – Multato dagli agenti della polizia municipale un tassista abusivo a Palermo. L’uomo è stato bloccato in via Ernesto Basile, su una Fiat Multipla, con dietro una passeggera. Agli agenti ha detto che la donna era sua moglie. Da un accertamento sulla banca dati però è emersa un’altra verità: i due non erano sposati e lei, di fronte all’evidenza, ha ammesso di aver pagato per essere accompagnata in aeroporto. I vigili hanno messo a verbale la dichiarazione della donna, poi affidata a un tassista con regolare licenza. All’abusivo sono state elevate 3 multe per un totale di 550 euro e ritiro della carta di circolazione. Per quanto riguarda la donna, si sta cercando di capire come abbia prenotato il servizio e se sapesse di essersi affidata a un tassista abusivo. Lei ha spiegato di essersi rivolta a una ditta contattata tramite un messaggio sul cellulare, di cui ha fornito gli estremi.