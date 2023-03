Nonno e nipotina investiti sulle strisce

PALERMO – Nonno e nipotina sono stati investiti sulle strisce da un’auto in via Serradifalco a Palermo. Ad avere la peggio un cinese di 57 anni che portava in braccio la bambina di appena 9 mesi. Ferito gravemente, è stato portato a Villa Sofia mentre la piccola è stata accompagnata nell’ospedale pediatrico per accertamenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti dell’Infortunistica il conducente dell’auto, un 66enne che si trovava al volante di una Fiat Bravo, stava percorrendo via Serradifalco quando, arrivato all’incrocio con via Giovan Battista Lulli, avrebbe travolto l’uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali con la nipote tra le braccia. A causa dell’impatto i due sono caduti per terra: la bimba, nonostante abbia battuto la testa, non sarebbe grave.