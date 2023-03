In piazza Europa con 4 catene d’acciaio

CATANIA – Ancora controlli dei carabinieri di Catania tra piazza Dante, piazza Palestro, piazza della Repubblica, piazza Stesicoro, piazza Giovanni XXIII e zona lungomare Ognina. Denunciato un pusher 22enne già noto alle forze dell’ordine: fermato in piazza Stesicoro mentre si trovava a bordo di un Honda SH 150, ha anche tentato di eludere il controllo ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. Negli slip teneva 22 involucri in cellophane con un totale di 19,5 grammi di cocaina distribuiti in dosi di vario peso.

In piazza Europa beccato un 21enne di Palagonia, anche lui pregiudicato: aveva una catena in acciaio a maglie larghe della lunghezza di 60 cm, un’altra catena a maglie strette lunga 88 cm (a doppia maglia), altre due catene in acciaio con moschettone in estremità della lunghezza l’una di 58 cm e l’altra di 62 cm. Tra piazza Giovanni XXIII e piazza Dei Martiri multati per un importo di 346 euro i titolari catanesi di due distinti ‘food truck’, un 55enne e un 43enne, per occupazione del suolo pubblico. Infine nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale è stata ravvisata una quindicina di violazioni, con sanzioni complessive di quasi 7.000 euro.