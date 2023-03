Lo filma mentre getta rifiuti, lui la minaccia: “Ti spacco il telefono”

PALERMO – Ha ripreso un uomo che in pieno centro storico a Palermo stava gettando i rifiuti. Protagonista la consigliera comunale Giulia Argiroffi del gruppo Oso che è stata minacciata dall’uomo che le ha detto: “Che fai la foto, te lo spacco il telefono. Te li butto addosso a te se fai ancora foto”. La consigliera comunale ha pubblicato sui social alcune immagini in cui mostra un cittadino mentre abbandona due sacchetti in via Valverde, nella zona di via Roma. L’uomo, che non ha gradito di essere ripreso, ha gettato lo stesso i sacchetti di spazzatura e si è allontanato imprecando. “Ho chiesto a questo uomo di non buttare la spazzatura in mezzo alla strada davanti alla scuola – scrive Argiroffi su Facebook a corredo del video -. Lui mi ha aggredita, minacciata, spaventato mio figlio e poi ha lanciato i sacchetti della sua spazzatura per strada ed è scappato”.