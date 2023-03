droga e pistCATANIA – Nei giorni scorsi, la Polizia di Catania ha arrestato un 47enne, P. C., per detenzione illegale di arma da sparo clandestina e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Nella sua abitazione in via La Marmora sono stati trovati una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa munita di caricatore rifornito con 15 cartucce e sei involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 500 grammi. Il 47enne è stato associato alla casa circondariale di Catania Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti per individuare la provenienza della pistola e il suo eventuale utilizzo in precedenti episodi delittuosi.