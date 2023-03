Ha ucciso la cognata, no a perizia psichiatrica

GIARRATANA (RAGUSA) – Mario Barresi non sarà sottoposto a perizia psichiatrica e resta in carcere. Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta presentata dall’avvocato difensore, Sergio Crisanti. Barresi, 65 anni, il 4 marzo scorso avrebbe ucciso la cognata Rosalba Dell’Albani, 52 anni, con una coltellata alla gola, mentre dormiva nel letto accanto all’anziana madre, che accudiva. Crisanti aveva chiesto la perizia psichiatrica e il trasferimento in una struttura adatta alle sue condizioni. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Caltagirone dove è continuamente vigilato.