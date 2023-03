PALERMO – La polizia di Stato ha ritrovato la moto Bmw Gs F750 rubata a due turisti polacchi a Palermo in via Rua Formaggi accanto al b&b dove hanno alloggiato dopo un giro della Sicilia fatto nei giorni scorsi. Il furto è avvenuto nella notte dello scorso 24 marzo, nel quartiere dello storico mercato di Ballarò. I turisti polacchi hanno viaggiato in moto in lungo e in largo per la Sicilia. Avevano due moto di grossa cilindrata. Dopo alcuni giorni di indagini gli agenti di polizia sono riusciti a ritrovare la moto non era distante da dove era stata rubata. La coppia di turisti aveva presentato denuncia. Nel tratto di strada c’era una telecamera che aveva ripreso i ladri in azione.