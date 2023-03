“La candidatura di Sudano offerta al centrodestra”

CATANIA – “La proposta della candidatura della nostra deputata Valeria Sudano alla carica di sindaco di Catania, convintamente offerta al tavolo del centrodestra, e che come noto, ha ricevuto l’endorsement pubblico del nostro segretario federale e leader Matteo Salvini, è già in campo da settimane e ha tutte le carte in regola per ricoprire questo prestigioso incarico”. Annalisa Tardino, eurodeputata e commissario della Lega Sicilia per Salvini premier, interviene a “chiarimento delle posizioni fantasiose che si sono lette e sentite oggi finalizzate, invano, a incrinare i rapporti con gli alleati” per le amministrative di maggio al Comune di Catania.

“L’uscita con i manifesti – aggiunge – non è nulla di diverso da ciò che, in altre competizioni elettorali tanto importanti quanto Catania, hanno fatto altri candidati della coalizione, cosa che non ha escluso poi di arrivare a una scelta condivisa. Nel rispetto della coalizione e con spirito di servizio nei confronti dei cittadini la Lega ha mostrato da sempre, e non solo ora, di tenere particolarmente a Catania, e alla Sicilia tutta, con il Salva-Catania che ne ha evitato il dissesto”.