A Noto nuovi locali per la donazione di sangue

In una provincia come quella di Siracusa che, in termini di donazioni di sangue, non è solo autosufficiente ma aiuta anche le altre, Catania in particolare, a fare fronte alle necessità di emocomponenti degli ospedali, l’inaugurazione di nuovi locali per la donazione è certamente importante. Con la benedizione impartita da don Eugenio Boscarino, cappellano degli ospedali di Avola e Noto, è stato infatti aperto il Punto raccolta sangue dell’ospedale Trigona di Noto.

L’ampliamento strutturale ha previsto un aumento dello spazio dedicato alla sala prelievi con un incremento delle poltrone a disposizione ed una estensione delle attività di raccolta sangue ed emoderivati. La nuova sala donazione è stata dotata di quattro poltrone dedicate alla donazione, di cui una attrezzata di separatore cellulare per la raccolta di plasma. Tutti gli ambienti sono adesso più confortevoli per le varie fasi della donazione: dall’accoglienza, alla sala visite, alla sala donazione, fino alla sala dedicata al ristoro post-donazione.

Al primo sopralluogo erano presenti il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore sanitario Salvatore Madonia, il sindaco di Noto Corrado Figura, il direttore medico di presidio Antonio La Ferla e il responsabile della Medicina Trasfusionale dell’ospedale Avola-Noto Edoardo Travali.