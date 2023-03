PACHINO (SIRACUSA) – Incidente mortale ieri sera a Pachino, nel Siracusano. Samuele Cilia, 17 anni, è morto in seguito ad una caduta dallo scooter. Secondo una ricostruzione il diciassettenne, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma le lesioni sono risultate troppo gravi.