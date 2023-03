I segnali stradali nel giardino di casa

SAN FILIPPO DEL MELA (MESSINA) – I carabinieri di San Filippo del Mela hanno denunciato una persona per ricettazione. Nei giorni scorsi era stato segnalato il furto di due cartelli stradali indicanti frecce e di quattro sacchetti di appesantimento, rubati in due notti differenti, uno dopo l’altro, sulla statale 113, dove erano stati collocati temporaneamente per indicare un tratto pericoloso. Le ricerche hanno permesso di trovare subito i cartelli nel giardino di un cittadino, non lontano dal cantiere, il quale di fronte all’evidenza ha ammesso le proprie responsabilità, non fornendo nessun motivo.