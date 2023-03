Sarà a Catania l’unico concerto del nuovo tour di Tommaso Paradiso nei più importanti palazzetti italiani con “Tommy 2023”. Paradiso è stato tra i primi artisti a riprendere a suonare dal vivo lo scorso anno: durante la primavera del 2022 il suo “Space cowboy tour” ha portato l’omonimo disco nei teatri italiani, in estate è arrivato poi il Tommy Summer Tour. In autunno tornerà a esibirsi nei palazzetti. Tommy 2023 partirà dalla città di Tommaso, Roma (16 novembre), e proseguirà a Napoli (19 novembre), Bari (21 novembre), Padova (25 novembre), Milano (28 novembre) e Catania (2 dicembre) per poi concludersi a Torino (6 dicembre). Non mancherà il prossimo singolo, “Viaggio intorno al sole”, in uscita il 24 marzo. Scritto da Tommaso Paradiso e Matteo Cantaluppi e prodotto dallo stesso Matteo Cantaluppi, è un brano electro-pop dalle inconfondibili sonorità nostalgiche del cantautore.