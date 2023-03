“Stiamo raccogliendo lumache”, invece rubavano

CUSTONACI (TRAPANI) – I carabinieri di Custonaci hanno denunciato per tentato furto un trapanese e un marsalese, presunti responsabili del tentato furto all’interno di un’azienda attualmente sotto sequestro. I militari durante un servizio di controllo del territorio hanno notato un furgone rosso parcheggiato in mezzo alla vegetazione in zona isolata a pochi metri dall’azienda sotto sequestro. I carabinieri hanno così deciso di ispezionare il locale: dentro hanno trovato materiale ferroso, presumibilmente rubato da camion lì parcheggiati, una bombola di gas collegata a una fiamma ossidrica e vari attrezzi da effrazione.

Tornati al furgone rosso, dentro c’erano due persone, di 40 e 26 anni, che, alla richiesta dei carabinieri di specificare il motivo della loro presenza in quel posto, hanno risposto di stare raccogliendo lumache. Sottoposti a perquisizione, sono trovati in possesso di guanti da fabbro, maschera protettiva da lavoro per gli occhi, dischi da flex diamantato per il taglio del ferro, chiavi per sostituzione dischi, smerigliatrice e vari attrezzi da effrazione. Lo stato di agitazione mostrato dai due all’incalzare delle domande dei carabinieri ha alimentato i sospetti sui fermati che hanno confermato che quanto trovato all’interno dell’azienda fosse di loro proprietà. Sono pertanto stati denunciati per il presunto tentato furto. Tutto il materiale e l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro.