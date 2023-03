Giarre, denunciato per l’assalto al parroco

GIARRE (CATANIA) – E’ stato denunciato per estorsione e danneggiamento l’uomo che il 14 marzo scorso a Giarre per farsi consegnare del denaro avrebbe aggredito nel suo ufficio il parroco del duomo, don Nino Russo. L’aggressore era stato bloccato dai carabinieri. Il 48enne, attualmente in trattamento presso il Servizio per le tossicodipendenze di Giarre, si sarebbe presentato nell’ufficio parrocchiale della chiesa di Sant’Isidoro chiedendo al prete una banconota da 20 euro, verosimilmente per acquistare droga.

Don Nino gli avrebbe spiegato che l’assistenza prestata ai bisognosi non è finalizzata alla soluzione di problemi economici, bensì ad assecondare le primarie necessità delle persone attraverso l’intervento della Caritas parrocchiale ma, comunque, per non lasciarlo scontento, gli avrebbe donato una piccola somma di denaro per poter consumare una colazione al bar. A questo punto il 48enne avrebbe perso il controllo iniziando furiosamente a spaccare alcuni soprammobili in cristallo e una porta a vetri, con la quale tra l’altro si sarebbe ferito.

Vani sono stati i tentativi del prelato di calmare l’uomo, che è stato bloccato con l’aiuto del sacrista dopo che il tossicodipendente avrebbe comunque tentato di colpirli entrambi con un pezzo di vetro. L’uomo avrebbe poi aggredito gli addetti all’ambulanza perché si rifiutavano di accompagnarlo in centro e avrebbe preso a calci il mezzo danneggiandone il parabrezza e provocando vistose ammaccature, per poi lanciare dei sassi sui vetri, andati in frantumi. Nel pomeriggio sarebbe ritornato in parrocchia, insistendo nella sua richiesta di denaro al parroco, che avrebbe minacciato di future ritorsioni.