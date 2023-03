Allacciati alla fogna? In Sicilia è un’utopia

Sono quasi sette milioni i residenti in Italia non allacciati alla rete fognaria pubblica. Lo rende noto l’Istat in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che ricorre il 22 marzo, precisando nel 2020 si stima siano circa nove abitanti su dieci (88,7% dei residenti) allacciati alla rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla disponibilità di impianti di trattamento successivi.

I residenti non allacciati sono, nel complesso, 6,7 milioni. Il servizio è completamente assente in 40 comuni, dove risiedono 386 mila abitanti (0,7% della popolazione), situati soprattutto in Sicilia (25 comuni); in questi comuni ogni edificio è generalmente dotato di sistemi autonomi di smaltimento dei reflui, mentre in alcuni casi la rete fognaria è presente ma non in esercizio, poiché non ancora collegata a un depuratore.