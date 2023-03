PALERMO – Tra le 6 e le 6.10 di domani l’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato Industriale. Il provvedimento è necessario per consentire all’Enel la sostituzione di un cavo, in attraversamento aereo della sede autostradale, in prossimità del km 32,500.