GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 22enne, già sottoposto all’obbligo di dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione in piazza Tagliamento, i militari hanno trovato un minimarket della droga per il suo ‘assortimento’: 932 grammi di hashish, 735 grammi di marijuana e 77 grammi di cocaina. Sequestrati anche 2.689 euro ritenuti provento della vendita di droga e dei bilancini di precisione. Uno dei 17 panetti di hashish trovati era su un davanzale della casa, che è a piano terra e quindi, sottolineano gli investigatori, facilmente accessibile ai ‘clienti’. Il Gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto eseguito dai carabinieri e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.