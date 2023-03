Lavoro nero e cibo non tracciato in via Plebiscito

CATANIA – Controlli dei carabinieri di Catania, supportati dal 12° Reggimento Sicilia e in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e il Nas di Catania, in alcune attività commerciali di via Plebiscito. Denunciato per “violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, il titolare di una barberia, un 38enne catanese. L’uomo ha omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria i due lavoratori trovati al momento del controllo. Nei confronti del titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di 16.900 euro poiché i due lavoratori sono risultati in nero. Questo ha comportato anche la sospensione temporanea dell’attività.

Dopo l’ispezione dei locali di una gastronomia, è stato sanzionato il titolare 35enne per un importo di 1.500 euro. I militari hanno riscontrato la mancanza di tracciabilità di alimenti presenti nell’attività, sequestrando circa 75 kg di miele. Infine, i controlli alla circolazione stradale effettuati dai carabinieri hanno consentito di identificare una sessantina di persone e di controllare una quarantina di veicoli con multe per violazioni al Codice della strada per un importo complessivo di quasi 3.000 euro.