Chi è il bagnino di Messina Denaro?

“Romena, Depry, Blu, Bagnino”: spuntano nuovi nomi in codice nei bigliettini trovati nel corso delle perquisizioni seguite all’arresto di Matteo Messina Denaro. E si allunga la lista delle identità segrete che i carabinieri del Ros e quelli di Trapani dovranno decriptare. Si tratta comunque di personaggi vicini al capomafia citati nelle corrispondenze tra il padrino e alcuni suoi fedelissimi come Laura Bonafede, la maestra figlia del boss di Campobello di Mazara, Leonardo, che ha incontrato il padrino fino a due giorni prima dell’arresto. Chiarito invece chi fossero Tramite Lesto e Diletto, nomignoli usati per la Lanceri, e Cugino che indicava la Bonafede.

La Procura di Palermo ha disposto perquisizioni nelle abitazioni di quattro persone: la stessa Laura Bonafede, l’imprenditore agricolo Gaspare Ottaviano Accardi, la moglie Dorotea Alfano e Leonarda Indelicato. Anche loro sarebbero indagati per favoreggiamento personale e procurata inosservanza della pena.