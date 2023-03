Catania, sorpreso il ladro di carburante

CATANIA – Ladri di carburante sono stati sorpresi nella notte dai carabinieri nella zona industriale di Catania. Alla XIV strada è stata segnalata dal titolare di una ditta la presenza di un intruso all’interno di un capannone. Sopraggiunti in zona i militari hanno subito notato una Smart For Two posteggiata davanti all’ingresso e, già pronti per essere caricati, quattro bidoni di plastica di varia capacità colmi di gasolio.

Il titolare dell’azienda, che ha frattempo ha raggiunto i militari, ha fornito una descrizione delle varie parti del capannone al quale qualcuno aveva avuto accesso rompendo il lucchetto e lasciandolo a terra. All’interno erano presenti diversi mezzi dell’azienda; i carabinieri hanno constatato che tutti i tappi dei serbatoi dei camion erano stati divelti e danneggiati per rubare il carburante. Non avendo trovato nessuno nel capannone i militari hanno controllato l’area esterna, circondata da muri di cinta, trovando nascosto tra la vegetazione un uomo, identificato poi in un 48enne.