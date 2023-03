CATANIA – Un carabiniere è intervenuto a Catania per un furto appena consumato in un negozio di via Etnea. Un 34enne adocchiato dal personale di vigilanza per i suoi movimenti sospetti aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento del valore di 110 euro, che aveva addosso insieme con un dispositivo in acciaio per rimuovere gli antitaccheggio. Il giovane è stato arrestato.