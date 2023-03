LICODIA EUBEA (CATANIA) – I carabinieri di Licodia Eubea in contrada Giurfo hanno trovato proiettili in un casolare di campagna con annesso magazzino, di proprietà di due uomini. Durante una perquisizione i miliari hanno notato sul terreno numerosi bossoli sparati da fucile da caccia; i proprietari non hanno fornito una spiegazione plausibile. In una struttura con annessa mangiatoia in muratura è stato trovato un sacco di plastica che conteneva un fucile da caccia marca Breda di tipo semiautomatico e in un altro sacco 42 cartucce a piombo spezzato. In un’altra struttura della proprietà, nascosti in un ambiente adibito a posto letto, c’erano altre 8 cartucce.

Il fucile e il relativo munizionamento risultavano di proprietà di un altro uomo, un 67enne di Ragusa fratello dei due uomini, il quale, pur essendo legalmente detentore del fucile, è stato denunciato per omessa custodia di armi e detenzione abusiva di munizioni. Successivamente i carabinieri passando da contrada Vascello hanno notato in una scarpata la presenza di un borsone abbandonato al cui interno e tutt’intorno sono state trovate 679 cartucce.