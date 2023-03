CATANIA – Dalle 8.30 alle 18.00 di lunedì 27 marzo il Cup dell’Asp di Catania sarà temporaneamente sospeso per procedere con il cambio del software gestionale. Dal 28 marzo, nell’ottica del miglioramento del servizio, sarà operativo il nuovo programma di gestione delle agende e degli appuntamenti sanitari per l’Asp di Catania. Per prenotare le visite specialistiche e gli esami diagnostici i cittadini continueranno ad utilizzare il numero verde 800.954414.