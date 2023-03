Sbarco fantasma a Ribera, bloccati 32 tunisini

RIBERA (AGRIGENTO) – Uno sbarco “fantasma” si è registrato a Ribera. Non è chiaro in quale località perché nessuna imbarcazione al momento è stata ancora ritrovata. I carabinieri della tenenza, avendo raccolto la segnalazione di inusuali, strani, movimenti di migranti, hanno rastrellato tutta l’area della costa e sono riusciti, nel giro di poche ore, a rintracciare e bloccare 32 tunisini. Non è detto che si tratti di tutti i migranti sbarcati, ma verifiche e ricerche sono ancora in corso. Così come è ancora in corso la ricerca del natante che il gruppo ha utilizzato per arrivare fino a Ribera.