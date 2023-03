Liste d’attesa insostenibili, Codacons annuncia battaglia

CATANIA – Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto alla Corte dei Conti e a tutte le nove Procure dell’Isola ‘contro le liste d’attesa insostenibili presso le strutture sanitarie pubbliche della Sicilia’. “Alla Corte dei Conti – spiega l’avv. Carmelo Sardella dirigente dell’Ufficio Legale Regionale Codacons – verrà chiesto di valutare in che modo vengono spesi i fondi destinati alla sanità siciliana e di verificare eventuali Illegittime attribuzione di incarichi di consulenza o illecite percezione di emolumenti in violazione del principio di esclusività della prestazione lavorativa a favore dell’ente pubblico”. “Sarà chiesto – aggiunge Sardella – anche di verificare eventuali acquisizioni di beni e servizi da parte delle Asp in violazione delle norme che vietano di suddividere artificiosamente i contratti di fornitura di beni e servizi ed anche ipotesi di irregolari inquadramenti di personale”. Alle Procure siciliane l’associazione chiederà di “aprire una indagine per le possibili fattispecie di interruzione di pubblico servizio e omissioni di atti d’ufficio”.

“La sanità in Sicilia – dichiara l’avv. Giovanni Petrone, presidente regionale Codacons – è oramai allo sbando. Non passa giorno senza che le cronache locali raccontino casi in cui ai cittadini vengono fissate visite mediche ed esami a distanza di mesi se non anni”. L’associazione rivolge un appello al Governo Meloni “affinché intervenga per salvare i cittadini dell’isola commissariando la sanità siciliana e gestendo il servizio sanitario regionale a livello statale, unica possibilità per ottenere standard più vicini a quelli delle altre regioni italiane”.