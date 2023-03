‘Aroundcatania’ promuove le bellezze della città

CATANIA – Una piattaforma multicanale innovativa e immersiva, ‘aroundcatania.it’, aperta a tutto il patrimonio culturale e informativo della città di Catania, e un catalogo completo delle opere e dei reperti dei musei, a partire dal Castello Ursino. Sono i due pilastri del progetto E-Culture, promosso dal Comune di Catania con fondi comunitari del Pon Metro 2014-2020, presentato stamane in municipio dal commissario straordinario Piero Mattei. Il progetto ha tra i principali obiettivi l’offerta al pubblico di un portale e un’app per la promozione culturale e turistica della città con tutti i siti di maggiore interesse; la classificazione e organizzazione delle informazioni relative a strutture culturali e collezioni, comprese le riproduzioni digitali; la valorizzazione del patrimonio digitale esistente; la creazione e standardizzazione di schede di catalogo conformi allo standard internazionale ICCD-92; la registrazione e gestione delle informazioni e delle attività inerenti alla gestione museale.

Il piano di digitalizzazione delle opere d’arte al momento riguarda il Museo Civico Castello Ursino, ma la piattaforma è predisposta per l’accoglienza di altri cataloghi di musei. Il portale spazia dai luoghi di interesse, geo-localizzati e corredati di Virtual Tour multipiattaforma agli itinerari tematici, agli eventi collegati ai siti. In particolare il portale web ‘Around Catania’ rappresenta un unico punto di accesso al patrimonio culturale della città e sistema integrato per la promozione di una rete di servizi turistici organizzati secondo standard qualitativi condivisi. E’ tradotto in sei lingue: inglese, italiano, cinese, russo, tedesco, francese e spagnolo.