“Ex asilo via Toledo è una bomba ecologica”

Passano gli anni ma le condizioni dell’ex scuola materna della “Livio Tempesta” a Catania restano in questa vergognosa situazione. Una bomba ecologica per una struttura quasi completamente distrutta e riempita all’inverosimile da rifiuti di ogni tipo. Un contesto di abbandono e incuria che colpisce anche la vicina piazza e il vecchio campetto di calcio. Adesso il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede a che punto è arrivato l’iter burocratico che dovrebbe segnare una svolta importante nel destino di questa enorme area, nel quartiere di San Cristoforo, a pochi passi da via Toledo.

Quanto ancora dovranno aspettare i residenti delle abitazioni circostanti prima di vedere la fine di un degrado che dura da troppo tempo? Il territorio chiede risposte. Bisogna lavorare per riqualificare l’ex materna della “Livio Tempesta” che nel 2010 venne chiusa per i continui raid vandalici. Con il campetto e la piazza si potrebbe creare un polo aggregativo, magari affidandolo alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Ma bisogna agire adesso.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook