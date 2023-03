Ha cercato di uccidere la moglie: si costituisce

PALERMO – Si è consegnato ai carabinieri Giuseppe Consumare, di 52 anni, accusato di aver cercato di uccidere l’ex moglie in casa ad Altarello con un grosso coltello. Si è presentato in caserma e consegnato ai militari. La Procura ha emesso il provvedimento di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Consumare è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Nei prossimi giorni si presenterà davanti al gip per la convalida.

L’uomo si stava separando dalla moglie. La donna era tornata a casa pensando che il marito panettiere fosse al lavoro, invece lo ha trovato in casa. L’uomo ha afferrato un grosso coltello da cucina e l’ha aggredita colpendola più volte. La 47enne è stata ricoverata nell’ospedale Ingrassia dov’è arrivata accompagnata dai figli, sotto choc e piena di tagli su tutto il corpo. Sono stati necessari 80 punti di sutura per medicare le ferite. Le urla avrebbero attirato l’attenzione dei parenti e dei vicini che sono accorsi in soccorso della donna. La vittima è riuscita a uscire dall’appartamento ma sarebbe poi caduta davanti all’ingresso del palazzo. Alcuni parenti erano riusciti a trattenere l’uomo che però era fuggito.