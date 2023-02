TAORMINA (MESSINA) – Roberto Bolle torna in Sicilia anche in questa estate 2023 e sceglie il Teatro antico di Taormina per esibirsi con i suoi ‘Friends’ provenienti da tutto il mondo per un programma cui lavora personalmente e che mescola classico e contemporaneo. Lo spettacolo ‘Roberto Bolle and Friends’ sarà a Taormina il 29 luglio alle 21.15.